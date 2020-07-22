РИАМО - 22 июл. До 20 августа движение транспорта на юго-западе столицы частично ограничат из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.



Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» до 20 августа перешли на особый график работы.



«В районе участка «Саларьево» – «Коммунарка» Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками», — говорится в сообщении.

Все изменения на дорогах столицы публикуют на портале i.transport.mos.ru. Также информацию размещают на электронных дорожных табло. Водителей призвали ознакомится с информацией перед поездкой в район закрытых станций.