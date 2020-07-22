РИАМО - 22 июл. На территории Подмосковья остаются подтопленными 40 дачных участков в СНТ Красногорска, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 6 утра среды, в одном муниципальном образовании (городской округ Красногорск, СНТ «Ясная поляна») остаются подтопленными 40 дачных участков», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки от воды освободили один участок дороги в Наро-Фоминском городском округе в деревне Мальцево.

К ликвидации последствий ЧС привлекалось 58 человек и 20 единиц техники.

Грозовой фронт с ливнями прошел по территории Подмосковья в период с 8 по 15 июля. В результате непогоды были подтоплены территории дачных участков и частные дома.