РИАМО - 22 июл. Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали двоих мужчин в возрасте 39 и 42 лет, подозреваемых в совершении кражи иномарки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Один из злоумышленников ранним утром незаконно проник в автомобиль, припаркованный возле одного из домов в микрорайона Маркова. С помощью специального оборудования он запустил двигатель, похитил транспорт и перегнал его в автомастерскую», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что подельник обнаружил и демонтировал на автомобиле спутниковую систему навигации.

«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В ходе обыска в помещении автосервиса обнаружена ранее похищенная автомашина, которая передана собственнику», – добавила Петрова.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.