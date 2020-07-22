РИАМО - 22 июл. Все сотрудники и осужденные в первом исправительном центре при исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире обеспечены масками и перчатками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Подмосковью.

«В учреждении на постоянной основе проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции», - сказал собеседник агентства.

По его словам, у сотрудников и осужденных регулярно измеряют температуру. Все помещения дезинфицируются и проветриваются.

К принудительным работам в качестве альтернативы лишению свободы приговариваются люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести.

В Подмосковье стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Снят ряд ограничений, введенный ранее из-за пандемии. В то же время в транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.