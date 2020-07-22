РИАМО - 22 июл. Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«В нашу комиссию поступили обращения депутатов Московской городской думы Михаила Тимонова, Евгения Ступина, Павла Тарасова, а также обращение от некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией». В рамках работы указанной группы депутатов-членов нашей комиссии были сделаны ряд запросов», — сказал заместитель председателя Московской городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов.

По его словам, согласно решению комиссии от 11 июня членам комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы, Е.А. Бунимовичу («Яблоко»), Л.А. Зюганову (КПРФ), В.В. Головченко («Моя Москва»), С.В. Орлову («Единая Россия»), А.Г. Семенникову («Единая Россия»), М.И. Яндиеву («Справедливая Россия»), было поручено изучить поступившие в адрес комиссии обращения и представить предложения для принятия решений.

Группа депутатов-членов комиссии изучила справки ГПУ и управления кадров аппарата думы, ответ Минтруда, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Алексея Шапошникова, а также представленные им подтверждающие документы. Депутаты задали Шапошникову интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения.

Депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, поскольку некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» не является надлежащим субъектом; требование депутата П.М. Тарасова касается архивных сведений за 2018 год; требование депутата Е.В. Ступина направлено на получение подтверждающих доходы документов, предоставление которых законодательством не предусмотрено; требование депутата М.Л. Тимонова касается предоставления сведений, содержащих персональные данные, распространение которых возможно только с согласия субъекта персональных данных.

«Также депутатами установлено, что источником для приобретения А.В. Шапошниковым долей ООО «Ваш Консалтинг» стали средства, полученные от сделки по продаже 100-процентного пакета акций ОАО «Северянин», который он приобрел еще до избрания в Московскую городскую думу, и который был задекларирован в его справках. Этот источник указан в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2018 год, что подтверждает отсутствие намерения депутата А.В.Шапошникова скрывать эти сведения», — подчеркивается в материале.

Указанный подход совпадает и с позицией министерства труда и социальной защиты РФ, которое указало на отсутствие заведомого предоставления недостоверных или неполных сведений.

Комиссия поддержала предложения депутатов, которым ранее было поручено изучить информацию в поступивших обращениях.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» на YouTube-канале «Алексей Навальный» выпустил расследование, в котором говорилось о якобы сокрытии Шапошниковым своих доходов. Сам Шапошников пояснил, что много лет занимался собиранием полного пакета акций ОАО «Северянин», после чего продал его. Полная сумма сделки в 1,9 миллиарда рублей была указана в декларации за 2019 год.