РИАМО - 22 июл. Площадку и зал для занятий спортом планируют обустроить на территории исправительного центра при исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Подмосковью.

«В планах - оборудование в одном из помещений УФИЦ спортивного зала, а также обустройство на территории центра спортивной площадки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для осужденных созданы все необходимые условия отбывания наказания в исправительном центре. В двухэтажном здании общежития, где живут осужденные, есть столовая, помещения административного назначения, современные душевые и стиральные машины. В спальнях, где спят осужденные, установлены кондиционеры. Также есть кабинетные для проведения социальных и воспитательных работ.

На сегодняшний день в УФИЦ отбывают наказание более 40 человек. Они работают на предприятиях городского округа Кашира, на которые их определила администрация исправительного центра. За свой труд они получают зарплату. Согласно статье 53.1 УК РФ («Принудительные работы») из их зарплаты государство удерживает от 5% до 20%.