РИАМО - 22 июл. На базе участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире, планируется открыть самостоятельный исправительный центр и расширить его до 100 мест, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Московской области.

«В настоящее время УФСИН России по Московской области проводит работу по открытию на базе участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ), исправительного центра (ИЦ), ориентировочно рассчитанного на 100 мест», - сказал собеседник агентства.

По его словам, расширение системы исправительных центров позволит жителям Московской области отбывать наказание по месту жительства. Это будет способствовать поддержанию и сохранению социально полезных и семейный связей осужденных.

На данный момент УФИЦ рассчитан на 60 мест. Свое наказание на сегодняшний день в нем отбывает более 40 человек, а оставшиеся места уже распределены.

«Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Также принудительные работы могут назначаться в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания», - отметил собеседник агентства.

Осужденные к принудительным работам трудоустроены на предприятиях городского округа Кашира, на которые их определила администрация исправительного центра, и получают зарплату за свой труд. Согласно статье 53.1 УК РФ («Принудительные работы») из их зарплаты государство удерживает от 5% до 20%.