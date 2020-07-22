РИАМО - 22 июл. Возгорание площадью 1,5 тысячи квадратных метров потушили на складе в Ленинском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Информация о возгорании в цельнометаллическом строении, в котором находился склад ООО «Национальная транспортная компания», поступило в 00:20 среды. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада. В 00:31 объявили ранг пожара №2.

«В 02:04 пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 03:50 – ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Всего для ликвидации привлекли 89 человек и 28 единиц техники.