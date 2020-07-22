РИАМО – 22 июл. Первого и второго августа ВДНХ отметит 81-летие, все мероприятия разделили на три темы - «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний», говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В рамках темы «Территория реального движения» на ВДНХ будут работать несколько спортивных зон. 1 августа в 11:00 – 19:00 на площади Промышленности состоится городской чемпионат по самокатному спорту. В 10:00 – 11:00 на стадионе в парке «Останкино» пройдет футбольный матч между сборной ветеранов СССР и командой ВДНХ. Занятия по йоге пройдут в ландшафтном парке в 09:30-11:00.

С 12:00 до 20:00 1 и 2 августа на веранде Дома культуры пройдут мастер-классы по современным и латиноамериканским танцам, танцам народов мира.

В рамках темы «Территория реальных эмоций» 1 и 2 августа в 12:00 – 20:00 пройдет перформанс на воде «Белый лес». Кроме того, ведущий режиссер киножурнала «Ералаш» Марина Сулейманова проведет актерские мастер-классы 1 августа. В этот же день с 13:00 до 16:00 в летнем кинотеатре-лектории выступят ученики театра-школы «Ералаш», также будут показаны новые сюжеты.

В рамках темы «Территория реальных знаний» 1 августа в 14:00 – 16:00 в «Парке ремесел» проведут мастер-класс «Нарисуй своего первого персонажа комикса!». 1 и 2 августа в 11:00 – 18:00 у 3-го Каменского пруда проведут занятия по живописи.

На выходных в центре «Космонавтика и авиация» проведут кинопоказы и лекции. В центре «Слово» проведут мастер-классы по каллиграфии и стрит-арту.

История ВДНХ началась 1 августа 1939 года. В 2014 году началась программа возрождения ВДНХ: стартовало благоустройство территории, восстановление архитектурных и ландшафтных объектов на территории выставки.