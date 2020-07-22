РИАМО - 22 июл. В столице за минувшие сутки скончались 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

Всего в столице за период пандемии умерли 4350 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. При необходимости необходимо вызвать врача на дом», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице общее число выявленных случаев коронавируса составляет 234 725. Выздоровели и выписались 171 771 человек.

С момента возобновления работы общественных пространств число новых случаев Covid-19 в Москве сократилось на 44%.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.