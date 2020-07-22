РИАМО – 22 июл. Дом мороженого в Серпухове, в котором также будет располагаться музей кукол, откроет свои двери для посетителей в сентябре, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

«В настоящее время все ремонтные работы закончены. Дом мороженого планируется открыть для посетителей в сентябре», - сказал собеседник агентства.

Руководители проекта предоставят гостям возможность попробовать различные виды мороженого, в том числе жареное. Кроме того, в помещении будет представлена экспозиция кукол.

Организаторы планируют проводить экскурсии и мастер-классы.

В сентябре 2019 года в Серпухове были открыты два музея: Музей печати, который расположился в здании типографии 1890 года, и Музей хлеба, который обосновался в гостинично-ресторанном комплексе «Провинция».

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