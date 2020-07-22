РИАМО - 22 июл. В Москве и Подмосковье в среду будет облачно, воздух днем прогреется до 24 градусов, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23 градуса, по области — плюс 19-24 градуса», — говорится в сообщении.

Западный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.