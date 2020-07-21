РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что потребительский рынок региона возобновил рост и преодолел снижение во время эпидемии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«До пандемии недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 миллиарда рублей. В момент максимальных ограничений, когда было закрыто большинство объектов потребительского рынка, недельный оборот составлял менее 35 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Самой «черной» оказалась неделя 13-19 апреля. Тогда оборот потребительского рынка снизился до рекордных 34,5 миллиардов рублей. Однако со снятием ограничений в мае регион уверенно пошел в рост со средней скоростью 5 миллиардов рублей в неделю.

Сейчас недельный оборот составил 66,5 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей больше показателя предыдущей недели. Это уже на 13% выше недельного оборота до введения ограничений.

Общепит и услуги продолжают показывать рост в пределах 4% к уровню предыдущей недели. Розничная торговля и автосегмент выросли на 15% и 10% соответственно. В то же время автосегмент остается единственной отраслью, не восстановившейся до уровня до введения ограничений. Он продолжает уступать 26% недельного оборота, или 3,2 миллиарда рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.