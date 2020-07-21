РИАМО - 21 июл. Московская губернская универсальная библиотека провела первый региональный библиохакатон, в котором приняли участие 110 сотрудников библиотек и волонтеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Участники в течение нескольких дней в онлайн-режиме предлагали оригинальные решения для библиотечной работы в цифровой среде и боролись за право получить контракт на реализацию своего проекта.

«Библиохакатон состоял из четырех этапов, на прохождение каждого из которых у команд было 24 часа. За это время следовало разработать проект и дорожную карту, создать прототип, минимально рабочий продукт и презентацию для инвесторов», — говорится в сообщении.

На каждом этапе работу команд оценивали эксперты, среди которых были сотрудники крупнейших отечественных компаний: Сбербанка, CDN Video, «Актион-МЦФЭР». Из 22 команд в финал вышли шесть.

По итогам защиты проектов победителем библиохакатона стал коллектив, разработавший прототип мобильного приложения «БиблиоKIZZ». Это приложение позволяет искать собеседника на основе читательских интересов, создавать свой «литературный профиль» и знакомиться с единомышленниками. Над проектом работала команда из пяти человек из Ступина, Долгопрудного, Одинцова, Реутова и Королева.

Кроме того, в финале представили приложение-гид по Подмосковью на базе краеведческих разработок, которые ведут библиотеки; портал, объединяющий информацию о мероприятиях в библиотеках региона; приложение, с помощью которого дети в игровой форме знакомятся с сюжетами и героями литературных произведений; онлайн-конструктор для создания и сопровождения виртуальных проектов в сфере культуры; навигатор по библиотекам региона с информацией для читателей.