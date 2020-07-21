РИАМО - 21 июл. Более 16,5 тысяч жителей Подмосковья оценили свои управляющие компании на портале ТыРешаешьЖКХ.рф, голосование проходит с 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Сервис позволяет поставить оценку качеству жилищно-коммунальных услуг, отзывчивости персонала, эффективности работы управляющей компании и готовности помочь в сложной ситуации.

«Что касается оценки персонала, наивысшие 4,28 балла жители присвоили директорам организаций. В 3,8 балла оценена работа слесарей-сантехников и электриков. 3,59 балла получили уборщицы», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она уточнила, что в целом уровень отзывчивости персонала управляющих компаний жители оценили как удовлетворительный – 3,4 балла.

Самые высокие оценки получили управляющие компании Жуковского, Зарайска, Ивантеевки, Каширы, Королева, Котельников, Луховиц, Молодежного, Мытищ, Озер, Сергиева Посада, Серебряных Прудов, Ступина, Талдома и Рошаля.