РИАМО - 21 июл. В Московской области число жалоб налогоплательщиков по налоговым спорам в первом полугодии 2020 года составило 503, что на 26,2% меньше, чем в прошлом году, 193 жалобы удовлетворены, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

В текущем году поступило на 179 жалоб меньше, чем в прошлом году.

«От юридических лиц поступило 266 жалоб, что ниже показателя прошлого года на 14,5%. Индивидуальные предприниматели подали 68 жалоб, физические лица – 169. Снижение числа жалоб от этих категорий налогоплательщиков составило соответственно 23,6% и 40,1%», — отмечается в материале.

Доля жалоб, в которых оспаривались результаты контрольной работы, составила 30,4%, это 153 жалобы. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 25,7%.

На 26,6% сократилось число жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов, за шесть месяцев поступило 314 обращений.

Снижение обращений налогоплательщиков свидетельствует о повышении качества налогового администрирования, также это сокращает число судебных споров.

Количество судебных дел в последней инстанции за первое полугодие 2020 года, прошедшим досудебное урегулирование, составило 123. Из них 94 судебных акта, или 76,4%, вынесено в пользу налоговых органов. Это говорит об объективном рассмотрении жалоб налоговиками.