РИАМО - 21 июл. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с ребенком, который выпал из окна в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен маленький мальчик, висящий на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже дома.

«Трагедию удалось предотвратить рабочим, которые растянули под окном спасательный тент из подручных средств и поймали мальчика», - говорится в сообщении.

Ребенка доставили в медучреждение, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Главное следственное управление СК России по Московской области организовало проверку по факту возможной халатности органов опеки. Также следствие ходатайствует перед прокурором о передаче в следственный отдел из органов полиции материала проверки в отношении матери мальчика по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По имеющимся данным, в момент ЧП мать ребенка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария. Кроме этого, в СМИ появилась информация о том, что это не первый случай, когда ребенку угрожала опасность по вине недосмотра родителей.