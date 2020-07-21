РИАМО - 21 июл. Компания «Мособлгаз» выполнил бесплатное комплексное обследование газового оборудования в домах более 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Акция проводится в юбилейный год Победы. Предприятие выполняет для участников не только техобслуживание газового оборудования, но и при необходимости обновляет устаревшие приборы.

«Принять участие могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», - говорится в сообщении.

Акция распространяется на абонентов, имеющих постоянную регистрацию в Московской области, Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.

Акция продлится до конца года. Подать заявку на участие можно на сайте, по бесплатной горячей линии: 8-800-200-24-09, либо в любой районной эксплуатационной службе «Мособлгаза».