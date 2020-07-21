РИАМО - 21 июл. Мелиховский театр вернулся в усадьбу Антона Павловича Чехова после долгого перерыва и приглашает на постановки по произведениям русского писателя в субботу и воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В репертуаре небольшие спектакли «Медведь», «Свидание хотя и состоялось, но…», «Пропащее дело», «Жених и папенька», «Из воспоминаний идеалиста», «От нечего делать», «На чужбине», «Пересолил», «Злоумышленник», «Экзамен на чин» и другие.

«В театральные выходные в среднем проходит по 4-5 спектаклей в день. Точное расписание находится в кассе музея, там же можно приобрести билет. Первый мини-спектакль начинается в 12:00», - говорится в сообщении.

В 17.00 показывают большие постановки – «Дядя Ваня», «Барыня», «Психопаты», «Дачные рассказы Антоши Чехонте» и другие. Помимо кассы, билеты можно приобрести на сайте музея.

31 июля Мелиховский театр выступит на открытии VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Вместе с ним в музыкально-драматическом действии «Ч+Ч», посвященном юбилеям П.И. Чайковского и А.П. Чехова, примет участие оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

Мелиховский театр представит отрывок из постановки «Дядя Ваня», а также необычный спектакль – версию без слов по пьесе А.П. Чехова «Чайка» «Выстрелы и поцелуи»/все о том, как бьётся сердце/.