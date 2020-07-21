РИАМО - 21 июл. Руководитель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов призвал жителей Подмосковья голосовать за региональные проекты на всероссийском конкурсе по развитию экотуризма, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Отдать голос за проекты можно до 23 июля на сайте priroda.life.

«Каждый из представленных на конкурс проектов по-своему уникален и заслуживает внимания. Но конкурс есть конкурс - надо выбрать лучших», - сказал Рожнов.

Московская область представила четыре приоритетных для региона проекта из городских округов: Одинцовский («Звенигородский вектор»), Рузский («Руза заповедная»), Талдомский («Журавлиный край») и Раменский («Экосистема «Гжельский ярус»).

«Хотелось бы, чтобы наши места стали известны и любимы далеко за пределами региона, поэтому в конкурсе важен голос каждого жителя Московской области», - добавил он.

Также депутат отметил, что все подмосковные проекты ориентированы на внутренний туризм.

Итоги конкурса подведут 28 июля. Будут определены 30 лучших проектов, которые пройдут в финал. 10 победителей - пилотных территорий с лучшими решениями по развитию инвестиционной привлекательности, созданию рабочих мест и мерами поддержки малого и среднего предпринимательства объявят 16 октября.

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