РИАМО - 21 июл. Народный артист СССР, художественный руководитель VI Фестиваля искусств имени П.И. Чайковского в Клину, маэстро Юрий Башмет в рамках фестиваля даст два дополнительных концерта специально для врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Российского концертного агентства.

Концерты пройдут в режиме open air на Большой сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского. Их проведут в преддверии торжественных гала-концертов открытия и закрытия фестиваля, 31 июля и 9 августа.

«В концертах примут участие два коллектива маэстро Башмета: обладатель «Грэмми» камерный ансамбль «Солисты Москвы» и государственный симфонический оркестр «Новая Россия», - говорится в сообщении.

Фестиваль искусств имени Чайковского в Клину проведут в период с 31 июля по 9 августа 2020 года. Его программа включает в себя направления искусств, близкие самому Чайковскому: музыку, драматический театр, балет.