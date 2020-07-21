РИАМО - 21 июл. По мнению замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Шеина, накопительная система не гарантирует пенсии в странах с низким уровнем дохода населения и преобладанием нелегальной занятости, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Накопительная пенсионная система (НПС) реально работает только в англосаксонских странах — США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии — с очень высокими зарплатами и легальной занятостью населения. В других странах она фактически оставляет людей без пенсии», — сказал Шеин.

При этом он отметил, что в некоторых случаях НПС вынуждает людей работать до конца жизни. Немалую роль в этой системе имеют и частные пенсионные фонды, которые также не гарантируют пенсию.

В континентальной Европе и в СССР предпочтительной была солидарная пенсионная система (СПС).

При этом пенсии европейцев формируются из трех источников — личных накоплений, выплат СПС и корпоративных пенсионных выплат, отталкивающихся от соглашений между профсоюзами и крупными компаниями.

Шеин посоветовал не копировать западные модели пенсионных начислений, а дорабатывать свои.