РИАМО - 21 июл. Ко Дню города в Волоколамске завершено благоустройство исторического центра, новый вид получила площадь перед зданием администрации и площадь Вечного огня, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Благоустройство начали еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На площади у администрации выполнены все демонтажные и земельные работы, полностью заменено мощение, произведено устройство подпорных стенок, установлены новые опоры уличного освещения, малые архитектурные формы – лавочки, урны, велопарковка, туалетные модули», - говорится в сообщении.

Также новое плиточное покрытие обустроили на площади Вечного огня. Покрытия из гранита устроили у самого Вечного огня. Также по-новому выложена лестница, проведены электромонтажные работы, установлены напольные светильники и светильники на опорах, кнопки экстренного вызова. Проведено восстановление барельефов и памятников.

Сквер с пешеходными дорожками и местами для отдыха обустроили за монументом «Вечный огонь». В парке проведено комплексное озеленение.

«Обновленная территория стала ключевым звеном в сети общественных территорий. У жителей города появилась еще одно место, где можно приятно провести время всем категориям пользователей», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новая пешеходная зона с лавочками и освещением обустроена вдоль улиц Революционной и Горвал. Кроме того, там устроили новые парковочные места. По всей территории установлены камеры видеонаблюдения.

На Октябрьской площади заменено покрытие пешеходной зоны, выполнено устройство встроенных в плиты мощения элементов, представляющих собой металлические линии нанесенной на них информации о городе.