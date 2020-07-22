РИАМО - 22 июл. Бизнес-школа «Сколково» в среду проведет бесплатную онлайн-конференцию «Туристический сезон - 2020: ожидания и реальность», посвященную сезону в 2020 году, самым популярным направлениям, вопросам готовности инфраструктуры и трендам в развитии территорий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В рамках онлайн-конференции представители российской индустрии туризма и гостеприимства обсудят перспективы летнего отдыха в России, новые направления и продукты, тренды в развитии курортных территорий, а также организацию безопасного отдыха и готовность инфраструктуры.

«Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина выступит с докладом на сессии, посвященной готовности инфраструктуры к туристическому сезону, и расскажет об опыте Московской области», - говорится в сообщении.

С 11:30 до 12:00 пройдет сессия №1 «Туристический сезон - 2020», с 12:00 до 12:30 – сессия №2 «Готовность инфраструктуры», с 12:30 до 13:00 - сессия №3 «Новые точки притяжения».