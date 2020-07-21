РИАМО – 21 июл. Диабетолог Диляра Лебедева рекомендовала для стройности ограничить потребление фруктов и снеков, таких как чипсы и сухарики, сообщает Nation News.

Она отметила, что ежедневно достаточно есть 100-200 граммов местных фруктов, таких как груши, яблоки, персики, и сезонных ягод.

«Потенциально опасные продукты с трансжирами. Творог с добавленным жиром, сыры. Если на этикетке написано – «с добавленным растительным маслом» или творожный продукт, или сырный продукт – не употребляем», — сказала Лебедева.

Она отметила, что также желательно не есть чипсы и сухарики.

Лебедева также порекомендовала в осенне-зимний период покупать сливочное масло у знакомых фермеров. Кроме того, специалист не рекомендует жарить на жидких растительных маслах.

Кроме того, диабетолог не советует есть часто.

«Сейчас действует другое правило — есть три раза в день без перекусов, если у вас нет отягчающих состояний, которые требуют от вас более частого питания. Например, хроническая усталость, также если вы не можете длительное время находиться без еды, вам нужно питаться каждые два часа, когда чувствуете себя не очень хорошо», — подчеркнула Лебедева.

Она также посоветовала соблюдать питьевой режим.