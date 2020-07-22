РИАМО - 22 июл. В среду в России пройдет ЕГЭ по иностранным языкам – раздел «Говорение», также выпускники, в том числе в Подмосковье и столице, будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 23 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 3 июля.

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла 20 июля вместе с ЕГЭ по биологии. В этот день экзамены в Подмосковье сдавали более 14 тысяч выпускников, работали 218 пунктов проведения экзамена. ЕГЭ прошел в штатно.

В Москве письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам и по биологии сдавали порядка 36 тысяч человек. ЕГЭ по иностранным языкам является одним из самых популярных экзаменов по выбору среди выпускников в Москве.

Всего в России письменную часть ЕГЭ по английскому языку сдавали более 95 тысяч человек, по французскому языку – 942 человека, по немецкому – 1446 человек, по испанскому – 171 человек, по китайскому – 145 человек. Минимальный балл составляет 22 балла. Результаты станут известны не позднее 2 августа.

На письменный экзамен по иностранным языкам было отведено 3 часа.

Всего в столице работает около 5 тысяч аудиторий более чем в 360 пунктах проведения экзаменов. В Подмосковье работают 264 пункта сдачи экзамена.

В пунктах сдачи участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции.

Пункты сдачи ЕГЭ регулярно дезинфицируют. Сотрудники, которые задействованы в приеме ЕГЭ, сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

За ходом сдачи ЕГЭ в Подмосковье и столице следят наблюдатели.

24 июля будет резервным днем по ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. 25 июля станет резервным днем по всем учебным предметам.

Третьего августа начнется дополнительный период по ЕГЭ.

Ранее стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. В Подмосковье 234 человека сдали ЕГЭ по этим предметам на 100 баллов. Каждый учитель, который подготовил выпускника, набравшего 100 баллов на ЕГЭ, получит премию. Кроме того, премия полагается и тем выпускникам, которые получили по 100 баллов по двум и более предметам.

В 2019 году в Подмосковье по 100 баллов на ЕГЭ набрали 486 человек, из которых 33 оказались мультистобалльниками.