РИАМО - 21 июл. В Московской области количество парков увеличилось почти в пять раз с 2014 года, в ЦУР поступает большое количество обращений по их содержанию, с начала года обработали более 500 обращений, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В 2014 годы в региона насчитывалось 25 парков, в 2020 — 117 парков. С 2017 по 2019 годы общая площадь парков увеличилась с 1,8 тысячи гектаров до 2,4 тысячи гектаров, посещаемость общественных пространств — с семи миллионов человек до девяти миллионов человек. В 2019 году благоустроили 22 парка, из них 8 новых.

«Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие. <…> Важной частью нашей работы является содержание парков. Важно не только провести работы по благоустройству, но и грамотно содержать и эксплуатировать парки и пространства», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ежедневно жители региона обращаются в ЦУР. 91% жалоб приходится на содержание и ремонт территории, что считается нормальным для места общественного пользования на открытом воздухе. 5% жалоб касаются услуг и деятельности парков и 4% работы персонала.

Тенденция показывает, что жители довольны работой парков.

С начала года поступило 2 955 предложений по благоустройству существующих и созданию новых парков и общественных территорий.

«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» мы ежегодно благоустраиваем не менее 10 парков и создаем новые. В этом году у нас запланировано благоустроить 11 парков и сделать 3 новых», — добавил региональный министр благоустройства.