РИАМО - 21 июл. Парки Подмосковья менее чем за два месяца посетило более 4,2 миллиона человек, после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, граждане стали больше времени проводить на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Для сравнения - за весь 2019 год парки региона посетили более 9 миллионов человек.

«С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На сегодня на территории Московской области насчитывается 117 парков. С 2014 года их число увеличилось почти в пять в раз. Общая площадь парков с 2017-го по 2019-й год выросла с 1804 гектаров до 2401 гектара.