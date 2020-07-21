РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. В Городском парке подмосковного Красногорска начали работать аттракционы, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Друзья, рады сообщить, что в Городском парке состоялось долгожданное открытие аттракционов! Режим работы: с 11:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

На данный момент работают батут «Космонавт», надувной батут «Горка», «Вертолеты», «Мини-поезд», качели «Пират», «Орбита», спортивный батут, электромобили и качалка.

«Колесо обозрения и «Виртуальная реальность» откроются в четверг, 23 июля», - добавляется в материале.

Каждый третий вторник месяца, кроме праздничных дней, с 11:00 до 17:00 посетителям, имеющим социальные льготы, предоставляется бесплатное катание на пяти аттракционах. Для этого нужно предъявить соответствующие документы и письменное заявление в день обращения.

«Список аттракционов для льготного катания определяется администратором площадки аттракционов. Период действия данной благотворительной акции - с 21 июля по 15 сентября», - добавляется в сообщении.

Кроме того, по вторникам и четвергам с 18:00 предоставляется скидка 50% на временные билеты.

«Ждем вас в парке!» - заключается в материале.