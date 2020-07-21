РИАМО – 21 июл. В Дмитровском городском округе создали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Земской Стандарт», состоялось первое заседание его пайщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На первоначальном этапе кооператив объединил пять фермерских хозяйств, расположенных в Дмитровском городском округе региона. В дальнейшем количество членов кооператива планируется увеличить за счет притока новых пайщиков», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что целью объединения является создание дополнительных возможностей для реализации сельскохозяйственной продукции членов кооператива.

Основное направление нового кооператива – организация торговли фермерской продукцией на нестационарных торговых объектах.

«Для выполнения этой задачи планируется уже в этом году приобрести специальные торговые автолавки», – отметил Разин.