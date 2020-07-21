РИАМО - 21 июл. Почти 23 тысячи пассажиров за неделю воспользовались компенсационными маршрутами в районе юго-западного участка Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Компенсационный маршрут КМ связывает станции «Саларьево» и «Коммунарка» и проходит возле метро «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая». На линии курсируют до 40 низкопольных автобусов большой и особо большой вместимости.

«В районе этих станций метро работают сотрудники «Мосгортранса» – они помогают пассажирам ориентироваться возле остановок компенсационных автобусов», - говорится в сообщении.

С 14 июля станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый режим работы: до 20 августа указанные станции в выходные и некоторые будни будут полностью закрыты, в остальные дни будут работать до 23:00. На участке проводят работы по устройству более 15 километров бесстыкового пути.