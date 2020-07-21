РИАМО - 21 июл. До конца текущего года в Московской области планируют возвести еще 17 жилых домов, в которые переедут 1425 жителей аварийных домов девяти городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Новостройки для переселенцев возводятся в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Коломенском, Пушкинском округах, а также Подольске, Шатуре, Егорьевске и Павловском Посаде. Комфортабельное жилье в них получат 1425 человек. Всего будет расселено 559 аварийных помещений площадью почти 25 тысяч квадратных метров», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Глава ведомства уточнил, что в Волоколамском и Сергиево-Посадском округах планируется покупка 185 жилых помещений в домах, уже введенных в эксплуатацию. Таким образом будут переселены 514 человек, а площадь расселенного жилого фонда составит 6,9 тысячи квадратных метров.

Всего в этом году в Подмосковье планируется переселить более 2,7 тысячи граждан из 1105 аварийных помещений площадью свыше 46,3 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются, и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».