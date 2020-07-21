РИАМО - 21 июл. В проекте «Активный гражданин» началась серия голосований за любимые места столицы, первыми выберут лучшие парки Москвы, голосование пройдет в два этапа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также пройдут голосования за лучшие смотровые площадки и фонтаны в рамках серии голосований «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе».

«В столице 53 парка, подведомственных городскому департаменту культуры. Каждый год появляются новые, преображаются прежние, притягивая любителей развлечений на свежем воздухе», - отмечается в материале.

В парках мегаполиса можно слушать живую музыку, танцевать, кататься на велосипеде, заниматься спортом на современных тренажерах, растягиваться в йога-асанах, лежать на траве с книгой или планшетом в руках. На городских пространствах есть бесплатный Wi-Fi.

Для детей в парках города установлено почти 200 игровых площадок для творчества и развлечения.

Голосование пройдет в номинациях: «Самый живописный парк», «Лучший парк для спокойного отдыха» и «Любимый парк для отдыха с детьми».

В 2011 году парки Москвы были в аварийном состоянии. Для восстановления разработали единый стандарт, при их благоустройстве в парках разместили скамейки, урны и туалеты, обустроили дорожки, оборудовали детские, спортивные и танцплощадки, создали инфраструктуру для занятий летними и зимними видами спорта, а также зоны свободного доступа в интернет.

В 2020 году в проекте «Активный гражданин» появилась интерактивная карта мест, которые были благоустроены при участии «активных граждан».