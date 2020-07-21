РИАМО – 21 июл. В Орехово-Зуевском округе выставили на аукцион два нежилых помещения под хранение автотранспорта, гаражи площадями около 32 квадратных метров сдадут в аренду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Аукцион проводится для субъектов малого и среднего бизнеса. Электронный аукцион состоится 5 августа 2020 года. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на пять лет», – отмечается в материале.

Первое помещение площадью 32,1 квадратных метра, а второе – 32,4 квадратных метра.

Цена годовой арендной платы стартует от 45 966,67 рубля и 46 316,67 рубля соответственно.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 июля на Электронной торговой площадке.

Номера процедур – 37262 и 37263.