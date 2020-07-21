РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июл. Домодедовские врачи впервые провели эндоскопическую гастростомию мужчине, который после инсульта потерял способность проглатывать пищу, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«21 июля хирурги ДЦГБ Денис Маслов и Антон Фильчаков первый раз в Домодедове выполнили эндоскопическую гастростомию. Мужчине, потерявшему после инсульта способность проглатывать пищу, в желудок была установлена трубка для питания. Раньше такую операцию делали через большой разрез, потом хирурги ДЦГБ начали выполнять процедуру лапароскопически, теперь для того, чтобы спасти больного от голодной смерти, совсем не нужны разрезы», - говорится в сообщении.

Через сутки больной сможет принимать жидкость, а через двое его выпишут из стационара.