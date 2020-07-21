РИАМО - 21 июл. Коломенские врачи перинатального центра в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных спасли новорожденную девочку весом 480 граммов, у пациентки начались самопроизвольные роды на 25 неделе беременности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности и внутриутробной инфекции. Малышка более месяца находилась на ИВЛ и длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей, на данный момент ее вес увеличился более, чем в три раза и достиг 1 720 граммов», - сказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Пока ребенок продолжает лечение и находится под наблюдением узкопрофильных специалистов, добавила главврач.

В Московской области работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии. В медучреждениях оказывается медицинская помощь самого высокого уровня, включая помощь новорожденным с экстремально низкой массой тела.