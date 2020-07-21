РИАМО - 21 июл. Более 220 тысяч детей перевезено поездами ЦППК за полгода, чаще всего маленькие пассажиры путешествовали в январе - почти 78 тысяч, меньше всего в апреле - четыре тысячи, говорится в сообщении пресс-службы «Центральной ППК».

В поездах пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 5 лет, а детей в возрасте от 5 до 7 лет - с оплатой по детскому тарифу.

«Больше всего детей воспользовались Ярославским направлением - около 52 тысяч. Среди лидеров также Казанское и Горьковское направления, которыми воспользовались 42,6 и 21,2 тысячи юных пассажиров», - говорится в сообщении.

При проезде в скором пригородном поезде с местами на ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, оформляется безденежный билет.

Если ребенку необходимо отдельное место в «Экспрессе» с местами, то для него оформляется билет по детскому тарифу. На детей старше 7 лет оформляется проездной документ по тарифу взрослого пассажира.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.