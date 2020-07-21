РИАМО - 21 июл. В центре Москвы восстановили движение трамваев, ранее маршруты изменили из-за наклонившегося на контактную сеть дерева, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение трамваев в Протопоповском переулке восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее в Протопоповском переулке из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживались трамваи маршрутов №№7 и 50. При этом вместо трамваев ходили автобусы.