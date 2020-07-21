РИАМО - 21 июл. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова обратилась в администрацию Подольска с просьбой отметить людей, участвовавших в спасении мальчика, падавшего с балкона четвертого этажа, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченной.

В подмосковном Подольске ребенок перевесился через перила балкона, расположенного на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители.

«Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась в администрацию Подольска с просьбой отметить людей, участвовавших в спасении малыша», - говорится в сообщении.

В момент ЧП мать ребенка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов и решения органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.