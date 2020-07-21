РИАМО - 21 июл. В Подмосковье планируют в срок ввести в эксплуатацию детские сады, школы, проекты благоустройства, несмотря на экономический спад из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самое главное, самое востребованное - детские сады, школы, проекты благоустройства - мы постараемся все выполнить в срок. Все обязательства региона будут выполнены», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

При этом, по его словам, запланированные проекты строительства новых дорожных развязок и реконструкции дорог временно будут отложены.

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и пристройку, сдадут в эксплуатацию 18 детских садов. Для образовательных организаций подобрали кадровый состав, который прошел все этапы отбора.