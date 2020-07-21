РИАМО - 21 июл. С 1 июня в автобусах «Мострансавто» совершили больше 38 миллионов поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми популярными стали маршруты № 22 «станция Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», №1 «станция Подлипки – улица Силикатная» и №21 «станция Подольск – улица Академика Доллежаля, дом 19». Ими воспользовались более 383 тысяч, 271 тысячи и 250 тысяч раз соответственно.

«Большинство пассажиров использовали для проезда социальные карты москвича и жителя Московской области – операции по ним составляют больше половины от общего числа (свыше 21 миллиона). Среди способов оплаты лидируют транспортные карты «Стрелка» (более 10 миллионов транзакций)», – говорится в сообщении.

На втором месте бесконтактные банковские карты и гаджеты, которыми расплатились свыше 6 миллионов раз – эта цифра на 3,8% больше, чем прошлогодний показатель за аналогичный период.

Несмотря на снятие многих ограничений, на предприятии продолжается дезинфекция подвижного состава. Специалисты компании ежедневно проводят дополнительную обработку салонов автобусов. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще всего контактируют пассажиры: ручкам дверей, поручням, спинкам и подлокотникам кресел, валидаторам, кассовым прилавкам.