РИАМО - 21 июл. В настоящий момент построено 6 из 8 участков Северо-Восточной хорды, таким образом, готовность всей магистрали составляет 73%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По его словам, Северо-Восточная хорда будет максимально интегрирована в существующую дорожную сеть столицы и Подмосковья.
Проектом предусмотрено строительство участка от улицы Лухмановской до границ с Московской областью, то есть до строящейся трассы М-12, с общей протяженностью 13,2 километра.
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