РИАМО - 21 июл. В настоящий момент построено 6 из 8 участков Северо-Восточной хорды, таким образом, готовность всей магистрали составляет 73%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодня готовы 6 из 8 участков магистрали с общей протяженностью дорог 75 километров. Суммарно были возведены 56 эстакад, 1 тоннель, 1 мост и 13 пешеходных переходов. На двух оставшихся участках от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе работы ведутся в хорошем темпе», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Северо-Восточная хорда будет максимально интегрирована в существующую дорожную сеть столицы и Подмосковья.

Проектом предусмотрено строительство участка от улицы Лухмановской до границ с Московской областью, то есть до строящейся трассы М-12, с общей протяженностью 13,2 километра.