РИАМО - 21 июл. Подмосковье в 2021 году будет делить лидирующие позиции с Краснодарским краем по производству фруктов, ягод и овощей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в следующем году будем первые-вторые, будем делить с Краснодарским краем лидерство по количеству производимых овощей и фруктов, и ягод в Подмосковье», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что Московская область активно привлекает новых инвесторов. Им по символической цене предоставляются земли в очень выгодных локациях с развитой инфраструктурой. Речь идет о Солнечногорске, Одинцовском, Наро-Фоминском и Богородском городских округах.

Так, на сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали 862,5 тонн клубники. Купить клубнику можно напрямую у производителей по более низкой цене, в розничных сетях, на ярмарках выходного дня, на рынках региона и столицы. Собирать клубнику в Московской области будут до августа.