РИАМО - 21 июл. Московская область может стать лидером в России по производству сыра к концу 2021 года благодаря сырному кластеру в Дмитровском округе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сырная долина, которую мы осваиваем в Дмитровском округе, позволит нам в конце 2021 года быть производителем сыра номер один», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что в период пандемии коронавируса федеральное правительство оказало глобальную стратегическую поддержку предприятиям. Одной из самых востребованных норм поддержки была компенсация заработных плат сотрудников предприятий.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин сообщал, что строительство первой очереди производственного комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитровского городского округа близится к завершению – строительство завершено на 80%. В новом комплексе запустят четыре линии по производству мягких сыров: сливочных, фета, моцарелла, сулугуни, брынза рассольная.