РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Фестиваль киберспорта начнется в среду в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 22 по 24 июля состоится открытый фестиваль киберспорта Московской области. Команды будут выявлять сильнейших в четырех дисциплинах: Dota 2, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks», - говорится в сообщении.

Сначала пройдет серия турниров отборочного этапа, в которой определятся восемь команд-финалистов. Они встретятся в финале 24 июля, который пройдет в спортивном комплексе «Триумф» в Люберцах.

Регистрация на мероприятие открыта на портале: живуспортом.рф.