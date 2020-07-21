РИАМО - 21 июл. Число самозанятых в Подмосковье достигло 130 тысяч человек, в регионе для бизнеса предусмотрены разные меры поддержки, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По самозанятым в прошлом году у нас зарегистрировалось 76-80 тысяч человек, а в этом году уже 130 тысяч человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».
Он отметил, что власти региона предлагают разные меры поддержки малому и среднему бизнесу.
Самозанятые в Московской области получат 277,2 миллиона рублей в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход за 2019 год. Средства выделяются в качестве поддержки в связи с ухудшением ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
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