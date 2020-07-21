РИАМО - 21 июл. Число самозанятых в Подмосковье достигло 130 тысяч человек, в регионе для бизнеса предусмотрены разные меры поддержки, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По самозанятым в прошлом году у нас зарегистрировалось 76-80 тысяч человек, а в этом году уже 130 тысяч человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что власти региона предлагают разные меры поддержки малому и среднему бизнесу.

«Услуги малого бизнеса всегда находят место под солнцем. <...>Мы всячески поддерживаем. Главная поддержка - это спрос. И еще важная поддержка - не мешать бизнесу реализовывать свою предпринимательскую мечту», - заключил Воробьев.

Самозанятые в Московской области получат 277,2 миллиона рублей в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход за 2019 год. Средства выделяются в качестве поддержки в связи с ухудшением ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.