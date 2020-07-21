РИАМО - 21 июл. Четыре завода термической обработки отходов планируют открыть в Подмосковье в конце 2021 - начале 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе уже работают восемь КПО, всего их будет 12. Ведется строительство производств по вторичной переработке, уточнил Воробьев.

«Хвосты будут сжигаться на четырех мусороперерабатывающих заводах, которые будут работать в конце 2021 - начале 2022 года. Они должны соответствовать самым высоким экологическим требованиям», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что такие сроки связаны с «зеленым тарифом», который начнет работать с 2022 года.

«Все что касается мусора - это целый большой блок. Мы закрыли все свалки городские. Все перерабатывается на современнейших КПО. Следующий шаг - это вторичная переработка, прежде всего пластика», - заключил Воробьев.