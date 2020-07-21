РИАМО - 21 июл. Сроки ввода Московских центральных диаметров в эксплуатацию перенесут на более поздний период из-за спада экономики в период пандемии коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЦД введем чуть-чуть позже. Это проект делается совместно с федеральным правительством, с Москвой, но каких-то радикальный изменений не будет», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что МЦД себя хорошо зарекомендовал среди жителей Московского региона, поэтому этот проект будут развивать и дальше.

С запуска МЦД на поездах двух веток было совершено свыше 76 миллионов поездок. С появлением МЦД удалось разгрузить метро на 12%. В ближайшем будущем в столичном регионе появятся МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». А до конца текущего года планируется полностью обновить действующий парк поездов МЦД.

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