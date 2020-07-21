РИАМО - 21 июл. Подмосковье направило несколько десятков миллиардов рублей на борьбу с эпидемией коронавируса, средства пошли на выплаты, пособия, средства индивидуальной защиты и другие цели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На Covid мы потратили значительные средства, <...> несколько десятков миллиардов рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».

Он отметил, что средства пошли на выплаты, пособия, средства индивидуальной защиты, койки, ИВЛ, лекарства.

«Нам необходимо было инвестировать в здравоохранение, чтобы не допустить завала в отрасли. Эти деньги вылетели, и задача - их компенсировать», - заключил Воробьев.

В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. В регионе отменяют введенные ранее ограничения. Так, уже работают рестораны и кафе, открыты парки. В то же время в общественных местах еще необходимо надевать защитные маски.