РИАМО - 21 июл. Два трамвайных маршрута временно изменены из-за того, что в Протопоповском переулке дерево наклонилось на контактную сеть, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Протопоповском переулке из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживаются трамваи №№7 и 50. Маршруты временно изменены», - говорится в сообщении.

Вместо трамваев ходят автобусы. Граждан призвали быть внимательными.